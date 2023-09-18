"Надо вывести из зоны комфорта": Буданов назвал основные цели запуска беспилотников по РФ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил необходимость вывести страну-агрессорку из "зоны комфорта".

В интервью The Economist он назвал три основных цели дроновых атак по РФ.

"Мы хотим вывести россиян из зоны комфорта. Одной из целей является истощение российской системы противовоздушной обороны. Во-вторых, выведение из строя военного транспорта и бомбардировщиков. В-третьих, нанесение ущерба военным производственным объектам, как, например, недавний удар по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области", – сказал он.

По словам Буданова, вторичная цель запуска беспилотников – психологическая. Она нужна, чтобы посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри РФ.

"Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением. Беспилотники, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий. У дронов нет страха. Их не жалко", — подчеркнул глава ГУР.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что удары по Крыму продолжатся. Если россияне не уйдут из временно оккупированного Крыма самостоятельно, Украине придется "выкурить" их оттуда, отмечал он.

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