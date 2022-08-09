"Надо запретить россиянам курить на военных объектах": Ким — о взрывах на главном аэродроме Крыма

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на мощные взрывы, которые прогремели во второй половине дня на главном аэродроме Крыма — в Новофедоровке.

Глава Николаевской ОВА Ким отметил, что "надо запретить россиянам курить на военных объектах", чтобы предотвратить взрывы и пожары.

Об этом Ким написал на своем телеграмм-канале.

"Точно знаю, что взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения. Вдвойне неприятно, когда ты с детьми и на море. Думаю, надо запретить россиянам курить на военных объектах", — коротко написал глава области.

Напомним, во вторник, 9 августа, в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.

Между тем, в России заявили, что причиной взрывов в Новофедоровке стала "детонация авиационных боеприпасов". Кроме этого, в Минобороны РФ сообщают, что в результате взрывов никто не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара.

В Крыму - грандиозный "хлопок" - оккупанты в шоке

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