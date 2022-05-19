"Надо затягивать петлю" — Подоляк ответил на требование РФ об снятии морской блокады

В Офисе президента призвали мир усиливать санкции против РФ за войну против Украины.
Россияне устроили морскую блокаду и требуют отмены санкций для движения по морю. Впрочем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что санкции действенны, а потому, если в РФ уже заговорили об их снятии, ограничения надо наоборот — усиливать.
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
"РФ требует снятия санкций за разблокировку украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, которая берет заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций — надо затягивать петля", — заявил Подоляк.
Напомним, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва может снять блокаду с морских портов в обмен на отмену санкций, вводящих страны за агрессию РФ и ее варварскую войну в Украине.
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