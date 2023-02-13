Наемника ППК "Вагнер", ранее приговоренного к смертной казни, помиловали

В преСС-службе руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина распространили видео, на котором якобы наемника Дмитрия Якущенко, ранее приговоренного к смертной казни, помиловали.

Якущенко утверждает, что принес много "ценной" информации, спасшей жизнь ребятам. Из-за чего "вагнеровца" помиловали.

Под видео добавили надпись: "Дмитрий Якущенко — молодец".

Отметим, что Дмитрий Якущенко ранее был осужден за казнь и разбой. Известно, что он сам сдался в плен российским военным.

Затем в сети появилось видео, где мужчина называется Дмитрием Якущенко и рассказывает, что отправился на фронт в составе "вагнеровцев" и понял, что "это не его война". Также рассказывает, что был похищен в Днепре и пришел в себя в помещении, где ему сказали, что его будут судить.

Пригожин заявил, что у ПИК есть еще несколько видео с наемником.

"Не воспринимайте все так грустно. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм о Якущенко – односерийная драма "А звезды здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", — ответил Пригожин.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность первой видеозаписи, где Якущенко "потеряли".

Напомним, что правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua. рассказал, что главарь российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин в известной степени самостоятельный игрок среди российского командования. Более того, он рискован и пытается переиграть всех, поэтому иногда признает преимущества противника.

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