Наемники РФ применили вблизи Гранитного артиллерию и минометы 120 мм калибра

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Возле Гранитного оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В районе Пивденного российские наемники вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - отметили в штабе.

Напомним, в Запорожье похоронили погибшего на Донбассе воина-танкиста Виктора Рачугина. Без сына, брата, отца остались мать, сестра и десятилетний сын Егор.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку