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Наемники "Вагнера" формируют на оккупированных территориях военную полицию: что об этом известно

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Наемники "Вагнера" формируют на оккупированных территориях военную полицию: что об этом известно

"Вагнеровцы" формируют военную полицию / Фото: Энергоатом

Так называемая полиция готова задерживать даже представителей Минобороны РФ.

Террористы из ЧВК "Вагнера" формируют военную полицию. Она якобы должна работать на оккупированных армией РФ территориях.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, "Вагнеровцы" Пригожина формируют военную полицию на временно оккупированных территориях. Там они вроде бы готовы задерживать даже представителей Минобороны.

К так называемой полиции набирают силовиков с опытом работы в СОБРе, ОМОНе, ГРОМЕ и других российских ведомствах. Наемников ищут в запретной соцсети "Вконтакте".

Телеграмма-канал связался с теми, кто разместил объявление. Те отметили, что подобную вакансию открыли впервые.

“Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиения, пьянства и т.д. Также в обязанности входит оперативная задача выявлять ВРГ и работа, естественно, с ВРГ: допросы, оперативное следствие... вся оперативная работа, которая есть”, — сказал автор объявления редакторам телеграмм-канала.

В месяц получать наемники должны около 106 тысяч гривен. А также премии.

“Вакансии сейчас открыты. Насколько они будут актуальны через месяц — я не скажу вам. Россия большая, нам звонят по всем регионам страны, вы не поверите”, — добавил вербовщик.

Напомним, что Зеленский заявил, что "мир ликвидирует Путина, если он и дальше будет угрожать ядерным оружием".

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Дата публикации
Просмотры
467
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