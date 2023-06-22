Наемники "Вагнера" формируют на оккупированных территориях военную полицию: что об этом известно

Террористы из ЧВК "Вагнера" формируют военную полицию. Она якобы должна работать на оккупированных армией РФ территориях.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, "Вагнеровцы" Пригожина формируют военную полицию на временно оккупированных территориях. Там они вроде бы готовы задерживать даже представителей Минобороны.

К так называемой полиции набирают силовиков с опытом работы в СОБРе, ОМОНе, ГРОМЕ и других российских ведомствах. Наемников ищут в запретной соцсети "Вконтакте".

Телеграмма-канал связался с теми, кто разместил объявление. Те отметили, что подобную вакансию открыли впервые.

“Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиения, пьянства и т.д. Также в обязанности входит оперативная задача выявлять ВРГ и работа, естественно, с ВРГ: допросы, оперативное следствие... вся оперативная работа, которая есть”, — сказал автор объявления редакторам телеграмм-канала.

В месяц получать наемники должны около 106 тысяч гривен. А также премии.

“Вакансии сейчас открыты. Насколько они будут актуальны через месяц — я не скажу вам. Россия большая, нам звонят по всем регионам страны, вы не поверите”, — добавил вербовщик.

Напомним, что Зеленский заявил, что "мир ликвидирует Путина, если он и дальше будет угрожать ядерным оружием".

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