Наев анонсировал появление в Украине истребителей F-16 с ракетами на 300-500 км

Украина получит от западных союзников еще более дальнобойное оружие по сравнению с имеющимся. Ожидается, что истребители F-16 будут доставлены с ракетами дальностью 300-500 километров.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты дальностью поражения целей 300-500 километров", — сказал он.

По словам Наева, новые вооружения позволят ВСУ добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию страны от оккупантов.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что Украина может рассчитывать на предоставление одной-двух батарей Patriot в течение 2024 года. Но акцент может быть сделан на проект FrankenSAM.

Накануне Эстония передала Украине новую военную помощь. Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашаются из соображений безопасности.

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