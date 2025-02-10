Наев назвал условие, при котором ВСУ смогут выйти на границы 1991-го

Украинским военным вполне по силам выйти на границы 1991-го, а также выполнить задачи по созданию буферной зоны вокруг Украины. Все вопросы состоят в плоскости ресурсов.

Об этом рассказал экскомандующий Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью " Украинской правде ".

"Как оно работает? Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских орудий. И тогда, если это довольствуется, тогда мы выходим на границы".

Наев отметил, что если партнеры "дадут столько, сколько необходимо, чтобы выйти на границы 1991 года, то это произойдет". По его словам, руководство Украины постоянно это подчеркивает.

Военный отмечает, что ВСУ зависимы от поставок из стран-партнеров, а потому "наши возможности в настоящее время несколько ограничены".

"Я бы хотел, чтобы украинская армия имела больше ресурсов и больше возможностей, соответственно, для того, чтобы освободить оккупированные территории военным путем и достичь победы. Состоится ли увеличение этих возможностей в дальнейшем? Я буду только рад этому. Но главная задача любого командира на поле боя — это выполнить задачу с наименьшими потерями, чтобы сохранить людей", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, почему диктатор РФ Владимир Путин хочет забрать Донбасс и Запорожье.

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