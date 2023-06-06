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Наев о контрнаступлении после подрыва Каховской ГЭС: "Командование учитывало и такие враждеские действия"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Наев о контрнаступлении после подрыва Каховской ГЭС: "Командование учитывало и такие враждеские действия"

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на контрнаступление ВСУ / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Последствия подрыва станции не должны нанести ущерб украинскому наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды.

Возможность подрыва россиянами Каховской ГЭС предусматривало военное командование Украины, и факт этого преступления не может помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС", – сообщил Наев.

Он отметил, что военное командование владеет расчетами по потенциальному ущербу вследствие разлива днепровской воды. Поэтому соответствующие командиры на этом направлении принимают меры, прежде всего, по безопасности мирных жителей совместно с местными властями.

"Что косается препятствия нашим наступательным действиям, то военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — сказал генерал-лейтенант.

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего водой из Днепра затапливает Херсонщину, где проводится эвакуация. Из-за этого военного преступления врага есть угроза для Запорожской АЭС, без питьевой воды могут остаться Херсонщина и оккупированный Крым, а также существует угроза экологической катастрофы.

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на фронт

Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны.

Однако заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам не удастся реализовать свой план по сдерживанию наступления ВСУ. Оккупанты сейчас находятся в обороне.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, россияне могли взорвать ГЭС, понимая, что не смогут сдержать линию фронта. Эксперт предполагает, что подрыв станции и как следствие затопления территорий могут скорректировать планы по украинскому контрнаступлению, но не сделают его невозможным.

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Дата публикации
Просмотры
1741
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