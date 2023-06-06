Наев о контрнаступлении после подрыва Каховской ГЭС: "Командование учитывало и такие враждеские действия"

Последствия подрыва станции не должны нанести ущерб украинскому наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды.

Возможность подрыва россиянами Каховской ГЭС предусматривало военное командование Украины, и факт этого преступления не может помешать контрнаступлению ВСУ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС", – сообщил Наев.

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Он отметил, что военное командование владеет расчетами по потенциальному ущербу вследствие разлива днепровской воды. Поэтому соответствующие командиры на этом направлении принимают меры, прежде всего, по безопасности мирных жителей совместно с местными властями.

"Что косается препятствия нашим наступательным действиям, то военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — сказал генерал-лейтенант.

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего водой из Днепра затапливает Херсонщину, где проводится эвакуация. Из-за этого военного преступления врага есть угроза для Запорожской АЭС, без питьевой воды могут остаться Херсонщина и оккупированный Крым, а также существует угроза экологической катастрофы.

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на фронт

Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны.

Однако заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам не удастся реализовать свой план по сдерживанию наступления ВСУ. Оккупанты сейчас находятся в обороне.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, россияне могли взорвать ГЭС, понимая, что не смогут сдержать линию фронта. Эксперт предполагает, что подрыв станции и как следствие затопления территорий могут скорректировать планы по украинскому контрнаступлению, но не сделают его невозможным.

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