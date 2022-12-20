Наев об активности россиян в Беларуси: "Уровень военной угрозы постепенно растет"

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об угрозе для Украины со стороны Беларуси.

По словам Наева, уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет, однако украинские защитники следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВС Украины.

В частности, Наев прокомментировал тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в Беларуси.

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", – рассказал Наев.

По его словам, на территории Беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка россиян, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил ВС РФ.

Кроме того, в настоящее время в Беларуси базируются подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним. Именно их обычно используют по целях на территории Украины.

Наев отметил, что "этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий".

"При этом мы внимательно следим за перекидываемым со стороны России вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", — добавил Наев.

Отметим, аналитики американского Института изучения войны считают, что непосредственное участие соседней Беларуси в войне против Украины маловероятно. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту-диктатору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

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