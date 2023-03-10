Наев оценил работу мобильных огневых групп: "Удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины"

Огневые группы не нуждаются в большом количестве людей, отметил Наев.

Мобильные огневые группы усилили работу ПВО. Их появление – удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев, сообщили в пресс-службе и командование.

"На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", — сказал Наев.

По его словам, главным преимуществом огневых групп по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание, которое длится до десяти минут, а также способность перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения врага.

Наев напомнил, что огневые группы не нуждаются в большом количестве людей, экипаж может насчитывать до четырех человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.

Напомним, в приграничных областях украинские военные не фиксируют увеличение количества вражеских группировок. На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно.

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