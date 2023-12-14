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Наев показал, как на севере Украины усиливают оборону (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Наев показал, как на севере Украины усиливают оборону (фото, видео)

Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

В случае роста угрозы на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы.

Ситуация на севере Украины стабильная и контролируемая, но на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются оборонные рубежи.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев и показал видео.

По информации Наева, ситуация с безопасностью на Черниговщине и во всей Северной операционной зоне на сегодня стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны.

"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", – отметил командующий ООС.

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Он подчеркнул, что в случае роста угрозы на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и "мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации".

Наев показал видео, как на севере Украины усиливают оборонительные рубежи

Наев показал видео, как на севере Украины усиливают оборонительные рубежи
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот / ©
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот / ©
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот / ©
Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот
Сергей Наев осматривает обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот / ©
Сергей Наев осматривает обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

Кстати, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 декабря, оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют свое военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность и наращивают минно-взрывные заграждения.

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Дата публикации
Просмотры
818
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