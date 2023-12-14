Наев показал, как на севере Украины усиливают оборону (фото, видео)

Ситуация на севере Украины стабильная и контролируемая, но на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются оборонные рубежи.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев и показал видео.

По информации Наева, ситуация с безопасностью на Черниговщине и во всей Северной операционной зоне на сегодня стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны.

"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны", – отметил командующий ООС.

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Он подчеркнул, что в случае роста угрозы на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и "мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации".

Наев показал видео, как на севере Украины усиливают оборонительные рубежи

Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

Обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

Сергей Наев осматривает обустройство оборонных рубежей на севере Украины/Скриншот

Кстати, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 декабря, оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют свое военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность и наращивают минно-взрывные заграждения.

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