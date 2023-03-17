Наев посетил в Сумской области оборонные позиции: какая ситуация на направлении

В Сумской области было проведено совещание по вопросам усовершенствования гражданской защиты населения, проживающего в приграничных районах. Участие в ней приняли командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и и. о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко.

Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

Отмечается, что совещание имело практическую направленность – организовать совместную работу по уменьшению потерь среди гражданского населения и усилению защиты критических объектов гражданской инфраструктуры в приграничной области.

"Нами определены общие направления по мгновенному реагированию на вражеские обстрелы по объектам критической инфраструктуры и мгновенного обеспечения защиты гражданского населения области", — подчеркнул глава области Тарас Савченко.

В Сумской области генерал-лейтенант Сергей Наев посетил оборонные позиции с целью изучения условий несения службы и выполнения боевых задач.

"Военные, защищающие Сумское направление, очень мотивированы, знают свою боевую задачу и готовы к ее выполнению. Командирами подразделений правильно организованы мероприятия боевой подготовки, логистическое обеспечение и созданы комфортные условия службы и проживания для бойцов", — отметил командующий.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, состояние военных дел на пограничные обеспечивает качественное выполнение поставленных задач.

"Это наши ребята, наши военнослужащие, и наша задача – создать такие условия для них, чтобы они всегда были в готовности к выполнению задач по назначению. Над этим мы работаем и дальше будем работать", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

К слову, Сумщина имеет самую длинную границу с российской федерацией – 564 км. Из 51-й общины области 15 – граничат со страной-агрессором, ежедневно подвергаясь обстрелам.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, какое украинское оружие показало себя эффективно на фронте за период полномасштабной войны. В частности, речь идет о комплексе "Нептун", которым был затоплен российский крейсер "Москва".

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