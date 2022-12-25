Наев проверил готовность Сил обороны Киевщины противодействовать высадке враждебного десанта: видео

Командиры будут продолжать тренировки и дальше для доведения действий подчиненных до автоматизма.

В Киевской области Силы обороны отработали противодействие высадке вражеского десанта.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

По легенде противник пытается взорвать тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, который пытался захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий", – сообщил Наев.

По словам командующего, для того чтобы произвести огненное поражение, был проведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.

"Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма", — подчеркнул Наев.

Напомним, Россия собирает группировки в 200 тыс. новых солдат, которые в январе или весной пойдут в новое наступление на Украину либо на востоке, либо с юга, либо из Беларуси. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он также убежден, что оккупанты "опять попытаются атаковать Киев".

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, растет уровень военной угрозы со стороны Беларуси, однако украинские войска следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Российские захватчики могут попытаться прорвать границу Украины на Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях, чтобы оттянуть ВСУ на север по другим направлениям. Такую версию выдвинул военный эксперт Олег Жданов.

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