Наев рассказал, готовы ли военные к возможному наступлению из Беларуси

Украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. Впрочем, в случае необходимости Вооруженные силы могут нарастить силы на северной границе.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона, пишет УНИАН.

"К наступлению со стороны Беларуси по состоянию на данный момент готовы. Мы должны понимать, что те войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности и их степень агрессивности. Соответственно военное командование также будет наращивать и наши силы и средства", — заявил он.

По словам Наева, сейчас ситуация вблизи северной границы Украины контролируется. "Соотношение сил и средств позволяет мне сказать, что по состоянию на данный момент мы полностью готовы", — подчеркнул командующий Объединенными Силами ВСУ.

Угроза из Беларуси

Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо 9 октября пожаловался на то, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги.

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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