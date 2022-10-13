Наев рассказал, готовы ли военные к возможному наступлению из Беларуси

В настоящее время ситуация вблизи северной границы контролируется.
Украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. Впрочем, в случае необходимости Вооруженные силы могут нарастить силы на северной границе.
Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона, пишет УНИАН.
"К наступлению со стороны Беларуси по состоянию на данный момент готовы. Мы должны понимать, что те войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности и их степень агрессивности. Соответственно военное командование также будет наращивать и наши силы и средства", — заявил он.
По словам Наева, сейчас ситуация вблизи северной границы Украины контролируется. "Соотношение сил и средств позволяет мне сказать, что по состоянию на данный момент мы полностью готовы", — подчеркнул командующий Объединенными Силами ВСУ.
Угроза из Беларуси
Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо 9 октября пожаловался на то, что Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги.
В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.
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