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Наев рассказал, как можно было защитить юг Украины от оккупации

Наев рассказал, как можно было защитить юг Украины от оккупации

Сергей Наев / Фото: Associated Press

Сергей Наев заявил, что в ночь перед вторжением предупреждал командование о нападении и сказал, чтобы мосты были приведены в готовность к подрыву.

Чтобы защитить юг Украины от оккупации, перед самой войной необходимо было увеличить количество войск путем мобилизации и ввести особый порядок, как в Донецкой и Луганской областях.

Об этом экс-командующий Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью "Украинской правде".

Что произошло на "Чонгаре"?

Наев рассказал, что произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", через который в первые дни полномасштабной войны российская армия прорвалась в Херсонскую область. В частности, он прокомментировал тот факт, что не были взорваны мосты через Чонгар.

"Это направление подчинялось группировке войск "Юг", а на этом перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые взрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доводил командующим, что завтра возможно нападение, то в том числе я сказал командующему группировкой на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были взорвать мосты", – рассказал генерал-лейтенант.

"Но мы должны представить, что взрывали мосты не роботы — обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты", — добавил Наев.

Как можно было защитить юг Украины?

Экс-командующий Объединенными силами высказал мнение о том, что можно было сделать по-другому на юге Украины.

"Необходимо было принять решение о применении Вооруженных сил, ввести правовой режим военного положения. Это относительно подготовки в те предыдущие годы", – сказал Наев.

Он обратил внимание, что существует закон, регламентирующий проведение Операции объединенных сил, известный широкой общественности как закон о реинтеграции Донбасса. Согласно закону, в прилегающих к району боевых действий на Донетчине и Луганщине зонах безопасности действует особый порядок, предоставляющий специальные полномочия органам госвласти и органам военного управления по предотвращению вооруженной агрессии России.

Так, по мнению генерал-лейтенанта, на территории Херсонщины и Запорожья нужно было принять решение, действовавшее на Донечтине и Луганщине. В таком случае "военное командование копало бы окопы, клало бы мины – не полторы тысячи, а сотнями тысяч".

"Перед самой войной необходимо было бы в результате мобилизации увеличить количество войск. Тогда бы там были еще дополнительно две бригады Территориальной обороны на территории Херсонской и Запорожской областей, были бы бригады из корпуса резерва, механизированные танковые, которые передал бы Генштаб ВСУ", — рассказал Наев.

Напомним, ранее украинский пограничник Алексей Ружиненко, служивший на КПВВ "Чонгар", рассказал о начале полномасштабной войны и объяснил, почему России удался блицкриг на юге.

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