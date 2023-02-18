Наев рассказал о готовности защитников к обороне на севере Украины

Украинские защитники постоянно учатся, подчеркнул он.
Командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские защитники находятся в готовности к защите Северной операционной зоны.
Об этом сообщило Командование Объединенных Сил ВСУ.
По словам Наева, войска на месте не могут стоять. Именно поэтому украинские защитники учатся, а также готовятся к любым сценариям в будущем.
"То время, которое нам предоставляется, мы используем сполна для повышения оборонной способности. В частности, обученности личного состава, подразделений и штабов. Они (военнослужащие – Ред.) постоянно должны заниматься повышением обученности личного состава и готовиться к возможным действиям в будущем", — подчеркивает Сергей Наев.
Напомним, на севере Ровенской области Силы обороны Украины провели тактико-специальное обучение. Отмечается, что сейчас угроза с севера против Украины очень низкая.
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