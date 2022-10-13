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Наев рассказал о количестве российских военных и вооружения в Беларуси

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Наев рассказал о количестве российских военных и вооружения в Беларуси

Фото: Государственное бюро расследований

Украинские военные готовы к возможному вторжению с севера.

В настоящее время на территории соседней Беларуси находятся около тысячи военнослужащих агрессора России. Кроме того, там сконцентрирована и российская техника.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона.

По его словам, в Беларуси находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковые установки оперативно-тактического комплекса "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.

"На территории Республики Беларусь проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети и инфраструктуры для развертывания на этой базе войск РФ. Сегодня была объявлена на территории Беларуси очередная проверка готовности вооруженных сил РБ к действиям, тренировки, перебросы в определенные районы. То есть очередная демонстрация их готовности и искусственное повышение градуса напряжения", — отмечает Наев.

Создана совместная региональная группировка, о создании которой договорились "президент" Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин, а также увеличение численности российских войск на территории соседней страны может быть использовано для наступления России на Украину с севера. Впрочем, к такому возможному сценарию украинские военные готовы.

Угроза из Беларуси

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть не раньше весны.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
991
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