Наев рассказал об эффективности работы ПВО в Северной операционной зоне

По его словам, все силы и средства снабжены соответствующими ракетами.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на вооружении противовоздушной обороны в Северной операционной зоне стоит эффективная техника.

Об этом сообщили в Командовании Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны вооружены как западной, так и украинской техникой.

"Все без исключения военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт и умело его используют при отражении как атак беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет. Конечно, мы понимаем: если будет больше образцов западной техники, то и эффективность нашей системы противовоздушной обороны значительно повысится", — подчеркнул Наев.

Командующий Объединенных Сил говорит, что все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, личный состав обучен и главное — мотивирован.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы с воздуха", — отметил Наев.

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что охрану и оборону государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне ужесточены. Ежедневно на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды.

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