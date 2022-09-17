"Нафига воевать за свободу, чтобы потом всех держать на цепи": Арестович о выезде мужчин за границу

В настоящее время идет дискуссия о возможности выезда за границу для некоторых категорий мужчин.

Мужчин не выпускали из-за мобилизации, но на сегодняшний день в Украине количество мобилизационного резерва значительно превышает возможности страны вооружить и обеспечить новых солдат.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Этот вопрос обсуждается, но меня сильно колбасит от этого массового невыпуска очень многих категорий, которые ускоренным способом отражаются на наших экономических возможностях, благополучии населения, возможностях волонтеров, бизнесменов. Жизнь страны не может быть остановлена. Нафига воевать за свободу, чтобы потом всех держать на цепи", — сказал он.

Как известно, на период действия военного положения гражданам Украины мужского пола с 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны, кроме исключений, предусмотренных законодательством.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что запрет на выезд мужчинам с 18 до 60 лет не снимут в ближайшее время. Вопрос даже смягчения запрета в парламенте не решен. По его словам, сейчас уже нет необходимости в дополнительной мобилизации мужчин, однако может возникнуть потребность в призыве людей с конкретными специальностями. Это может произойти в любой момент.

Вениславский напомнил, что студенты и другие категории лиц, имеющих право на отсрочку, могут выезжать за границу при наличии документов, подтверждающих их статус. Остальные мужчины должны оставаться на территории Украины.

Впоследствии Кабинет Министров Украины изменил правила пересечения границы военнообязанными мужчинами. Об этом говорится в новом решении правительства.

Минимальный срок пребывания за границей – 1 месяц, а максимальный – 45 дней. Во время действия военного положения из Украины могут уезжать водители, железнодорожники и спортсмены.

А в Раде предлагали лишать гражданства Украины украинских мужчин, уехавших за границу, во время действия военного положения и не вернувшихся в страну через месяц.

Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.

Кому из мужчин могут разрешить выезд за границу