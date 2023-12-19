"Нафтогаз" получил решение британского суда для взыскания с России $5 миллиардов за активы в Крыму — все подробности

Также "Нафтогаз" работает над получением подтверждения и принудительным исполнением арбитражного решения в США и других целевых юрисдикциях.

Суд в Великобритании признал решение Гаагского арбитража по компенсации Группе “Нафтогаз” 5 млрд долларов за захваченные Россией активы в Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

НАК “Нафтогаз Украины” и еще пять компаний Группы “Нафтогаз” получили приказ Высокого суда юстиции Англии и Уэльса о признании арбитражного решения о возмещении Группе Нафтогаз убытков (включая проценты) в размере 5 млрд долларов США, а также частичного арбитражного решения по юрисдикции и ответственности”, — говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" добавили, что суд вынес данный приказ 5 декабря текущего года.

В Группе судебное решение назвали справедливым и добавили, что обращение в суд Англии и Уэльса – это часть глобальной стратегии “Нафтогаза” по взысканию компенсации с РФ.

Читайте ведущие новости дня:

"Поскольку агрессор добровольно не уплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы", — заявил глава Группы “Нафтогаз” Алексей Чернышев.

Компенсация в 5 млрд долларов является самой большой из всех арбитражных решений по искам украинских инвесторов о незаконном захвате Россией их активов в Крыму.

Кроме того, сообщается, что “Нафтогаз” работает над получением подтверждения и принудительным исполнением арбитражного решения в США и других целевых юрисдикциях.

Напомним, 23 июня украинская группа компаний "Нафтогаз" подала иск в суд США с требованием взыскать с России компенсацию за потерю имущества компаний и ущерб во время оккупации Крыма. Речь идет о сумме в $5 млрд, включая проценты за убытки.

Читайте также: