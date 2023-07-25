Наглеют в тылу: Зеленский анонсировал новые громкие дела по военкомам

Зеленский обратился к военкомам и подчеркнул, что "не нужно наглеть в тылу".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые громкие дела в отношении военных комиссаров. Он подчеркнул, что ему представили результаты проверки руководителей ТЦК и СП, и они неутешительны.

Об этом он сказал 25 июля во время обращения к украинцам.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит", — сказал он.

Президент Украины также обратился к этим военкомам и другим чиновникам, подчеркнув, что нельзя "наглеть в тылу".

"Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно нахать где-то в тылу. Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет каждого достойна наших. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал он.

Напомним, Печерский суд Киева направил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

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