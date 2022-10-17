"Нагло и цинично врут": дипломат Владимир Огрызко поделился впечатлением от работы иранских дипломатов

По словам украинского политика, таких лживых дипломатов как иранские он не видел за свою карьеру.

Доверять заявлениям Ирана о поставках оружия России нельзя.

Об этом дипломат и эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал во время эфира телеканала "Эспрессо".

По словам Огрызко, Иран должен быть наказан за поставку оружия в РФ.

"Иран пытается использовать все возможности, чтобы избежать ответственности за сбитый украинский самолет. Теперь они предоставляют оружие России, которое убивает украинцев. Сегодняшнее варварское нападение на столицу еще раз подтвердило, что имеем дело с российскими террористами", — сказал Огрызко.

По его словам, Иран "нагло и цинично лжет о том, что они не поставляют это оружие России", поэтому верить этой стране и режиму просто бессмысленно.

Огрызко также высказался по поводу дипломатического корпуса Ирана.

"За всю свою карьеру я не знал более лживых дипломатов, чем иранские. Они могут говорить одно, а уже завтра сказать, что ничего такого не говорили", — добавил он.

Атака Украины иранскими беспилотниками: подробности

Россия получила от Ирана более 2 тысяч беспилотников-камикадзе. Сначала оккупанты обстреливали ими объекты критической инфраструктуры и предприятия в Николаеве, Запорожье и Одессе.

Утром 17 октября россияне обстреляли иранскими беспилотниками жилой дом в центре Киева. На месте трагедии погибли четыре человека, среди которых есть беременная женщина.

В посольстве США в Украине осудили атаку Киева иранскими беспилотниками и назвали действия Путина позорными.

Воздушные силы 17 октября уничтожили 37 из 43 дронов.

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