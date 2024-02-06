Наготове более 40 "Калибров": Гуменюк предупредила о ракетной угрозе

Нахождение на боевом дежурстве российских ракетоносителей может свидетельствовать о повышении готовности и слаженности перед их применением.

Несмотря на поражения российских военных кораблей, у врага есть потенциал для ракетного удара. Сейчас наготове в Черном море есть ракетоносители, снаряжение которых достигает более 40 "Калибров".

Об этом начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала "24 каналу".

По данным Гуменюк, в Черном море была поражена треть военных кораблей России. Но даже несмотря на то, что вражеский флот серьезно страдает от успешных украинских атак, он остается боеспособным и опасным.

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Представительница защитников юга указала, что максимальная боеспособность российского флота – это ракетные носители. Они представляют угрозу для всей территории Украины. Гуменюк сказала, что средства врага достаточно мощные и имеют потенциал для ракетного удара.

"Сейчас наготове в Черном море есть ракетоносители, снаряжение которых — более 40 ракет типа "Калибр". Если говорить о всеобщей готовности, это свидетельствует о том, что враг, зарядив все ракетоносители, только тогда перемещал их из одного пункта базирования в другой", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

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Она добавила, что у оккупантов есть понимание, что эти средства придется применять, и соответствующие распоряжения о такой готовности уже отдали. Нахождение на боевом дежурстве российских ракетоносителей может свидетельствовать о повышении готовности и слаженности перед их применением.

Напомним, Гуменюк обратила внимание, что в последнее время россияне применяют точечные ракетные атаки по Украине. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются проверить готовность украинских систем ПВО.

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