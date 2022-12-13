Наговорил лишнего: росСМИ удалили интервью оккупанта, рассказавшего о хороших условиях в украинском плену

Оккупант заявил, что к нему было нормальное отношение и отметил, что "Женевская конвенция работает".

Телекомпания "Лабытнанги-ТВ" из Ямало-Ненецкого округа РФ взяла интервью у российского оккупанта контрактника Михаила Радыгина, недавно вернувшегося из украинского плена.

На удивление, окупант честно рассказал, что в плену украинская сторона соблюдала Женевскую конвенцию, россиян обеспечивали трехразовое питание и нормально относились.

Но вскоре телеканал удалил интервью. Видео с оккупантом сохранили российские телеграм-каналы.

Михаил Радыгин служил в правоохранительные органах РФ. Он подписал краткосрочный контракт в августе 2022 года, потому что ему "немного не хватало до пенсии".

"Просто сделали предложение, что вот можно сходить по контракту до Нового года четыре месяца. У меня остался кусочек до пенсии добить, я из-за этого и пошел. Ну и все, думаю, схожу, ничего страшного", – рассказывает оккупант.

Но подразделение Радыгина перебросили в Харьковскую область, где он был ранен и попал в плен.

По его словам, пленных не били, "нормальное отношение было".

"Когда уже в Харькове, в СИЗО оказались, они (украинская сторона. – Ред.) говорят: "вы официально военнопленные". Тогда уже выдохнул, что точно не убьют", – говорит россиянин.

Затем его повезли в Киев, а потом — во Львовскую область, в лагерь для пленных. Вместе с ним там было около 150 человек.

"Сами себе готовили. Кормили три раза. Распорядок армейский: в 6 подъем, в 10 отбой. Выучили гимн их наизусть, про Бандеру песню наизусть. Самое что понравилось — это Софии Ротару песню выучили. Я говорю: что прям так? Отвечают: ну, она же наша, учите вот "Червону руту", — описывал свое пребывание в лагере Радыгин.

По его словам, к российским пленным постоянно приезжали иностранные репортеры – из Британии, Канады, Австралии.

"Интересовались, как нас содержат, как питание, зачем приехали сюда. Чем будем потом заниматься, после плена. У них там конвенция Женевская работает, они нам ее зачитывали, наши права, все. У них все отслеживается в режиме онлайн, они говорят, мы можем отследить, что с вами было", — говорит екс-пленный.

После возвращения в РФ Радыгина и других российских военных удерживали на протяжении трех недель в казарме воинской части в центре Москвы, где их допрашивали.

Ранее сообщалось, что завербованным в ЧВК "Вагнер" перед отправкой в Украину показывают видео с казнями дезертиров.

Напомним, мать пленного оккупанта рассказала, что украинские военные относятся к пленным захватчикам лучше российского командования.

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