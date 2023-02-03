Награжденный Путиным российский пропагандист может загреметь за решетку на 5 лет: Семену Пегову объявили о подозрении

Подозреваемый в видеоматериалах и других обращениях оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства.

Российскому блоггеру-пропагандисту, распространяющему фейки и дезинформацию о войне в Украине и занимающемуся восхвалением оккупантов в проекте WarGonzo на Youtube, заочно объявлено о подозрении. Имя подозреваемого официально не называют, но известно, что основателем этого пропагандистского проекта является так называемый "военный блогер" Семен Пегов, получавший награду из рук президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Об этом сообщили в пятницу, 3 февраля, в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Стражи порядка отметили, что подозреваемый в видеоматериалах и других обращениях оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства. Кроме того, он является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине.

"Он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых председателей псевдореспублик "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора напомнили также о получении подозреваемым государственных наград на самом высоком политико-военном уровне РФ, в частности лично от президента государства-агрессора Владимира Путина.

В октябре прошлого года, наступив на мину, Семен Пегов получил ранение в ногу в Донецкой области, в результате часть ноги ему ампутировали.

С 15 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность

Согласно сообщению ОГП, Семен Пегов подозревается в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ и избили оператора.

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