"Нах*й оно мне вср*лось, скидываю броник и еду домой": оккупант пригрозил командиру бегством с передовой

Из-за плохого обеспечения и провалов на фронте российские солдаты уже заявляют своим командирам, что покидают свои позиции и уезжают домой.

Украинская разведка перехватила разговор оккупанта, который докладывал своему командиру о ситуации на передовой. Солдат так возмутился своим положением, что пригрозил покинуть боевые позиции.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР Минобороны Украины.

Из-за плохой поставки войск и провалов на фронте российский оккупант заявил командиру, что готов покинуть боевую позицию и вернуться домой.

"Мы без жратвы, без них*я. Зачем оно нам надо? Шо они там понамучивали какой-то ху*ты…Ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти места... Сейчас прихожу к вам, сбрасываю броник, и еду домой. Нах*й оно мне вср*лось. Все, давай", — сказал оккупант командиру.

В уркаинской разведке отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор российских оккупантов, обсудивших низкий уровень боеспособности армии РФ. Захватчики отчаянно заявили, что "когда начнется что-то серьезное", то их "картонно-демонстративная армия упадет, как карточный домик".

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