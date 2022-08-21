Находившихся на ЗАЭС оккупантов забрали в реанимацию с признаками лучевой болезни — парамедик

Минобороны РФ факт облучения не признает, утверждая, что у оккупантов наблюдались признаки сильного отравления.

Российских военных, находившихся на территории Запорожской атомной станции, доставили в реанимацию с симптомами лучевой болезни.

Об этом рассказал находящийся на передовой парамедик Богдан Бондаренко.

"Как написало министерство обороны РФ, "российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, 31 июля были доставлены в военный госпиталь. У военных наблюдались признаки сильного отравления, обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения". В настоящее время российские военные с атомной станции находятся в реанимации, их исследуют специалисты Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины минобороны России", – отметил Бондаренко.

По его словам, симптомы, о которых пишут СМИ, могут свидетельствовать и о лучевой болезни.

"Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Это насчет ботолуксина", – говорит парамедик.

Также Бондаренко напомнил, что примерно в это время РФ обстреляла ЗАЭС. Украинский "Энергоатом" заявил о возможной утечке радиации со станции. В то же время специалисты "Росатома" вывели со станции в экстренном порядке своих сотрудников. А инспекторам МАГАТЭ оккупанты отказали в доступе на станцию.

Украинский защитник обратил внимание, что подобные действия наблюдались в первый месяц после Чернобыльской катастрофы. Тогда руководство СССР отчаянно скрывало и уродовало правду, что привело к катастрофическим последствиям как для здоровья и жизни миллионов людей, так и для самой советской власти.

"Сейчас, пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции. Надо немедленно демилитаризовать станцию и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Осознаю уровень возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", – подытожил Бондаренко.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены. 11 августа российские военные четырежды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

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