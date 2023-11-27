Находясь в окружении, 30 часов вели бой с врагом: разведчики — об одной из битв под Купянском

Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" рассказали о непрерывном 30-часовом бое под Купянском.

Об одном из важнейших сражений в жизни разведчики рассказали журналистам черновицкого издания АСС.

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Позывные спецназовцы "Вал" и "Кремень" напомнили, что тогда, в один из октябрьских дней, россияне на Купянском направлении в очередной раз попытались атаковать украинские позиции.

"Врага было очень много. Мы все находились в окопах, мокли по несколько суток, и это, наверное, была одна из самых больших сложностей", ― рассказал "Кремень".

"Случилось так, что моя позиция оказалась в окружении", — добавил "Вал".

Воины ГУР МО Украины вступили в бой, продолжавшийся 30 часов. Во время битвы "Кремень" выстрелом из гранатомета "Carl Gustaf" попал во вражеский танк, а "Вал" уничтожил российскую бронированную машину.

"В какой-то момент я услышал технику рядом с нашей позицией. Я понял, что у меня есть три секунды, пока [враг] перезаряжается", — описал свои действия "Вал".

"Я вылез на "очную ставку" и увидел дуло ДШК [пулемет дегтярева-шпагина крупнокалиберный]. Сделал выстрел — и эти секунды полной тишины... В голове момент, когда ты понимаешь — вот эта жизнь, сейчас я жив!", — добавил разведчик. .

Спецназовцам удалось отразить масштабную атаку россиян и удержать позиции. Сейчас "Кремень" и "Вал" продолжают защищать Украину бок о бок с собратьями.

Важную роль в боевых столкновениях с врагом, по словам разведчиков, играет подготовка и психологическая стойкость.

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