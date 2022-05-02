Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях — Минобороны

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях — Минобороны

Противник проводит наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Российские войска активизировали действия на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, наращивает систему огневого поражения и противовоздушной обороны.

К нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях Россия активно привлекает оперативно-тактическую авиацию. В общей сложности выполнено 39 самолето-вылетов.

Напомним, в разведке Британии рассказали, как ВСУ разгромили "вторую армию мира".

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