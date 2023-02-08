"Наибольшая эскалация": Гайдай рассказал о ситуации на Кременском направлении

Сейчас в Луганской области на Кременском направлении эскалация, позиции украинских военных подвергаются наибольшим обстрелам. оккупанты постоянно проводят штурмовые действия.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас на Кременском направлении самая большая эскалация, наибольшее количество обстрелов и попыток прорвать нашу оборону. Это ежедневные атаки небольшими группами постоянными волнами. Иногда с поддержкой тяжелой техники и постоянными обстрелами", — рассказал Гайдай.

По его словам, освободившуюся Белогоровку оккупанты также постоянно обстреливают. В районе русские войска производят наступательные действия. Впрочем, успеха у них нет. ВСУ отражают все атакующие попытки врага. Ежедневно россияне в Луганской области теряют десятки людей погибшими.

"Наши силы обороны отражают все попытки россиян прорваться", – подчеркнул Гайдай.

Напомним, Гайдай сообщал, что российская оккупационная армия ведет атаки со стороны Кременной Луганской области. Впрочем, говорить о большом наступлении рано. Россияне пытаются вести разведку боем. По его словам, ВСУ контролируют сложившуюся там ситуацию, владеют информацией о маневрах и резервах армии РФ на этом участке.

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