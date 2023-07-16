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Наибольшее препятствие для ВСУ во время контрнаступления: в WP назвали его

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Наибольшее препятствие для ВСУ во время контрнаступления: в WP назвали его

WP назвал наибольшее препятствие ВСУ во время контрнаступления / Фото: Associated Press

По словам украинских военных, эта оборона россиян была успешной в сдерживании продвижения сил обороны.

Минные поля являются наибольшим препятствием для Вооруженных сил Украины во время контрнаступления. Созданные оккупантами плотные минные поля протяженностью от 5 до 16 км заставили украинское командование изменить стратегию операции.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что небольшие группы саперов на передовой ползут через минные поля, иногда буквально на животе, чтобы взорвать оборону России и расчистить путь для наступления войск.

"Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили на помощь Украине в этом контрнаступлении, подразделения продвигаются вперед, медленно, пешком", — пишет издание.

По словам украинских военных, эта оборона россиян была успешной в сдерживании продвижения сил обороны.

"Танк с какой-то броней уже ничего не сделаешь, потому что минное поле слишком глубокое, и рано или поздно оно остановится, а потом будет уничтожено сосредоточенным огнем", – цитируют журналисты главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который сказал это недавно в их интервью. 

Залужный отметил, что Украина нуждается в специальном оборудовании для дистанционного разминирования, добавив, что Украина использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но "они также уничтожаются. В этом нет ничего плохого. Их нужно много".

Напомним, украинское командование изменило тактику ведения контрнаступления, чтобы сократить потери в военной технике, но замедлить деоккупацию территорий.

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Дата публикации
Просмотры
1668
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