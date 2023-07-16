Наибольшее препятствие для ВСУ во время контрнаступления: в WP назвали его

По словам украинских военных, эта оборона россиян была успешной в сдерживании продвижения сил обороны.

Минные поля являются наибольшим препятствием для Вооруженных сил Украины во время контрнаступления. Созданные оккупантами плотные минные поля протяженностью от 5 до 16 км заставили украинское командование изменить стратегию операции.

Об этом пишет The Washington Post.

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Отмечается, что небольшие группы саперов на передовой ползут через минные поля, иногда буквально на животе, чтобы взорвать оборону России и расчистить путь для наступления войск.

"Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили на помощь Украине в этом контрнаступлении, подразделения продвигаются вперед, медленно, пешком", — пишет издание.

По словам украинских военных, эта оборона россиян была успешной в сдерживании продвижения сил обороны.

"Танк с какой-то броней уже ничего не сделаешь, потому что минное поле слишком глубокое, и рано или поздно оно остановится, а потом будет уничтожено сосредоточенным огнем", – цитируют журналисты главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который сказал это недавно в их интервью.

Залужный отметил, что Украина нуждается в специальном оборудовании для дистанционного разминирования, добавив, что Украина использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но "они также уничтожаются. В этом нет ничего плохого. Их нужно много".

Напомним, украинское командование изменило тактику ведения контрнаступления, чтобы сократить потери в военной технике, но замедлить деоккупацию территорий.

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