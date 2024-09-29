Наибольшие потери снарядов за время войны – британская разведка об ударах в Тихорецке и Торопце

В результате ударов по складам с боеприпасами, которые были нанесены в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года, российская армия потеряла десятки тысяч тонн боеприпасов. Это самые большие потери снарядов РФ с начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании от 29 сентября.

Британская разведка напоминает, что в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов в Тихорецке (Краснодарский край) и Торопце в Тверской области с помощью беспилотников. Еще один удар произошел 18 сентября в Торопце, почти наверняка уничтоживший не менее 30 000 тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранилищах.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

По мнению Минобороны Британии, эти удары приведут, по крайней мере, к краткосрочным перебоям в поставках снарядов на фронт для оккупантов.

"Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, является наибольшим уроном боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны", – сказано в сообщении.

В Британии заметили, что атаки украинских беспилотников к составам последовали одна за другой, несмотря на то, что РФ пытается развернуть широкую эшелонированную противовоздушную оборону.

"Вероятно, это приведет к дальнейшему рассредоточению в российской логистической цепи из-за страха перед дополнительными ударами, увеличивая нагрузку на и без того растянутую систему", — предполагает британская разведка.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БПЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

Кроме того, 21 сентября, под Тихорецком, в Краснодарском крае РФ была атакована база артиллерийских боеприпасов. Там войска РФ хранили снаряды, полученные из Северной Кореи.

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