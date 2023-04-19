Наибольший страх россиян в Бахмуте: Жданов объяснил, что грозит врагу

Российские оккупанты исчерпывают свой наступательный потенциал и Бахмут – единственный участок фронта, на котором они ведут интенсивные наступательные действия, однако противник очень боится остановиться.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его оценкам, российская армия воюет "на последнем дыхании". Поэтому России необходимо немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров пока еще на условиях президента Владимира Путина.

"(Российские войска – ред.) уже только один участок держат – Бахмут, где они ведут наступательные действия. На других участках они атакуют все слабее и слабее. Посмотрите, даже в том же Бахмуте, казалось бы, наиболее боеспособные части, а они наступают и они же сдаются в плен", – обратил внимание военный эксперт.

Он также назвал главный страх захватчиков в битве за Бахмут.

"(Оккупанты – ред.) очень боятся: как только они остановятся – мы перейдем в контрнаступление. И вот тогда для них будет очень большая проблема", – подчеркнул Жданов.

Он также напомнил информацию от разведки о том, что на Херсонском направлении российские военные начали скупать гражданскую одежду и вывозить награбленное имущество.

"То же было, когда (россияне – ред.) готовились к "нелегкому решению" относительно правого берега Херсонской области", – отметил эксперт.

Напомним, накануне командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Бахмута враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и авиационных ударов, превращая город в руину.

Украинские пограничники рассказали об изменении тактики противника в районе Бахмута. Так, вместо заключенных-"вагнеровцев" они бросают в бой профессиональных и опытных бойцов. В то же время, не заметно никаких признаков "снарядного голода" врага.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, если украинские войска начнут отходить от Бахмута, то посыплется весь фронт. ВСУ придется отходить на новые рубежи, что значительно повлияет на потери.

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