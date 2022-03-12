"Наибольший удар по российской армии за десятки лет" – Зеленский о потерях оккупантов после нападения на Украину

"Наибольший удар по российской армии за десятки лет" – Зеленский о потерях оккупантов после нападения на Украину

Зеленский заметил, что РФ нигде не теряла больше военных и техники за такое количество дней.

Украинская армия, которая героически защищает Родину от нападения России, наносит врагу сокрушительные потери, которые являются наибольшим ударом по российской армии за десятки лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время нового видеообращения 12 марта.

"Наши ВСУ делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальные. Динамика потерь оккупантов на 17 день уже такова, что можно с уверенностью говорить, это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде за такое количество дней не теряли больше. С начала вторжения 31 батальонная тактическая группа врага утратила боеспособность, российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами же пытается выйти домой, на территорию России. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают – более 360 танков, 1205 бронированных автомобилей. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и этим утром. Уже около 60 самолетов, более 80 вертолетов и сотни-сотни единиц другой техники, в том числе самых современных образцов, которыми РФ гордится. В большинстве армий мира нет столько всего, как РФ потеряла за время вторжения в наше государство", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что военные "второй сильнейшей армии мира" испугались ВСУ и скрылись в БТРе (видео).

ТСН.ua

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