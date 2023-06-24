"Наибольший вызов РФ за последнее время": в британской разведке оценили бунт Пригожина

Утром 24 июня вражда между ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны России переросла в откровенное военное столкновение.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечают в разведке, во время операции, которую Пригожин охарактеризовал как «марш за свободу», силы группы "Вагнер" перешли с оккупированных территорий Украины в Россию по меньшей мере в двух местах.

"В Ростове-на-Дону "Вагнер" почти наверняка занял ключевые объекты безопасности, включая штаб, управляющий военными операциями России в Украине. Далее подразделения Вагнера движутся на север через Воренежскую область, почти наверняка имея целью добраться до Москвы", – говорится в сообщении.

В отчете добавляют, что в ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, особенно российской Национальной гвардии, будет ключевой для развития кризиса.

"Это самый большой вызов российскому государству за последнее время", — пишут в британской разведке.

Что предшествовало?

Глава "вагнеровцев" Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону.

Такой бунт главарь наемников расценивает как спасательный для себя, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В ответ российский президент-диктатор Владимир Путин во время срочного обращения назвал действия главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина "ударом в спину".

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