Накануне 29 тысяч украинцев воспользовались "зелеными" коридорами: Киевщина сегодня без эвакуации

За прошедшие сутки из Мариуполя в Запорожье удалось выехать почти 20 тысячам беженцев.

За прошедшие сутки почти 29 тысяч украинцев воспользовались эвакуационными коридорами. Подавляющее большинство эвакуированных – мариупольцы. Оккупанты выпускают из города только частный транспорт и блокируют гуманитарный груз. Ситуация в Мариуполе все ухудшается, российские военные захватили областную больницу и удерживают в заложниках 400 человек. А на улицах города – террор против мирного населения. Мариуполь россияне начали обстреливать ракетами еще и из моря. Вражеские корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом говорится в ТСН.

Непокоренный Мариуполь продолжает держать удар «русского мира». Жестокие кадры убийства местного жителя российскими танкистами обнародовали бойцы полка "Азов". Пожилой мужчина пытался пройти по улице, когда в него попал российский танк. К этим реалиям блокадный Мариуполь свыкнуться не может. На улицах лежат убитые россиянами горожане. Живые пытаются скрыться. Эвакуационный коридор заработал только для легковых автомобилей. За прошедшие сутки из Мариуполя в Запорожье удалось выехать почти 20 тысячам беженцев. Однако оккупанты не оставляют в покое даже после выезда из блокады.

«Сейчас российские СМИ атакуют людей, выехавших по гуманитарному коридору из Мариуполя. Пропагандисты на камеру требуют рассказать, как полк Азов не выпускал мирных жителей из города. Вместо того чтобы оставить в покое мариупольцы, они лепят очередной фейк», — говорит Ирина Верещук.

Кроме Мариуполя из прифронтовых городов Авдеевки, Курахового и Угледара удалось выехать еще тремстам эвакуированным жителям Донецкой области. Треть из них – дети.

Одну из женщин волонтеры вывезли из разрушенного Ирпеня. Больная женщина две недели скрывалась в подвале от вражеских обстрелов.

По переправе у разрушенного моста несколько дней люди выходят из линии фронта. Кроме постоянных обстрелов местным еще и грозит нехватка продовольствия и дефицит лекарства.

«С самого начала войны сидели дома, думали не так долго это затянется, а сейчас решили ехать – ребенок с инвалидностью, и я понимаю, что может не хватить продуктов», – говорит эвакуированная.

За прошедшие сутки почти 29 тысяч украинцев воспользовались эвакуационными коридорами

Подступы к переправе постоянно обстреливают враг. Волонтерам приходится работать оперативно, терробороновцам держать оружие наготове. «Каждый день по обстрелу, позавчера было 3-4 минометами. Они били не по переправе, но очень рядом прилетали мины», – говорит боец терробороны.

За прошедшие сутки почти 29 тысяч украинцев уехали в безопасные места. Через комендантский час в Киевской области 16 марта эвакуационные коридоры не будут работать. В то же время у жителей Мариуполя и Изюма будут шансы уехать из заблокированных городов. Переговоры об открытии коридоров продолжаются.