Накануне большой войны: как украинские власти встречали 24 февраля. Хроника событий

Владимир Зеленский и его окружение располагали информацией о подготовке российского нападения, но до последнего пытались не спровоцировать панику

Полномасштабная война России против Украины длится уже около 200 дней. Несмотря на продолжительную эскалацию конфликта, для большей части общества запуск ракет по украинским городам в ночь на 24 февраля стал шоком. Однако для украинских властей нападение не было абсолютной неожиданностью – в течение нескольких месяцев западные разведки предупреждали, что Путин готовится пойти в наступление.

ТСН.ua предлагает читателям вспомнить события, предшествовавшие открытому вторжению российских оккупантов, — как Запад советовал Украине "рыть окопы", какой была реакция на угрозы Путина и почему украинские власти не торопились бить тревогу.

Предупреждения Запада и реакция Киева

Предупреждения украинским властям поступали задолго до событий февраля. Резонансная статья The Washington Post "Путь к войне: как США пытались убедить союзников и Зеленского относительно риска вторжения" свидетельствует, что президент Владимир Зеленский получал тревожные сигналы еще осенью 2021 года — в частности, от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Издание приводит эпизод с Международного саммита по изменению климата, который проходил в начале ноября в Глазго, Шотландия:

"Блинкен сидел с Зеленским... Он изложил данные разведки и описал российский шторм, который надвигается на Украину... Это был "трудный разговор"... Блинкен знал, что украинцы "видели несколько российских уловок в прошлом", и Зеленский явно переживал об экономическом коллапсе, если его страна запаникует".

Как пишет The Washington Post, украинцы не могли позволить себе полностью отказаться от разведки США. Но с их точки зрения информация была спекулятивной.

Зеленский позже упоминал, что слышал предупреждение США, но американцы не предлагали Украине необходимое оружие для самообороны:

"Вы можете повторить миллион раз: "Слушай, может быть вторжение". Ладно, может быть вторжение – даешь нам самолеты? Вы дадите нам средства ПВО? Ответите – ну, вы не член НАТО. Хорошо, о чем мы тогда говорим?".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что менее чем через две недели после встречи в Глазго он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетил Государственный департамент в Вашингтоне, где "высокопоставленный американский чиновник встретил их чашкой кофе и улыбкой".

"Ребята, копайте окопы!" — начал чиновник. Когда мы улыбнулись в ответ, чиновник сказал: "Я серьезно. Начните копать траншеи… На вас нападут. Масштабная атака, и вы должны подготовиться к ней". Мы спросили подробности, их не было", – вспоминает Кулеба.

Американцы были разочарованы скептицизмом Украины относительно планов России, однако украинцы были не меньше смущены все более публичными предупреждениями США о приближении вторжения.

12 января глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Зеленским и сообщил, что, по данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по столице Украины и обезглавить центральные власти. США также предполагали, что Россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, а затем начнет штурм Киева.

Американские предупреждения были повторены 19 января, когда Блинкен совершил краткий визит в Киев для очной встречи с Зеленским и Кулебой. К разочарованию госсекретаря США, Зеленский продолжал утверждать, что любой публичный призыв к мобилизации повлечет за собой панику, а также бегство капитала, что подтолкнет и так нестабильную украинскую экономику.

Фото: Сайт президента Украины

18-20 февраля мировые лидеры собрались в Мюнхене на ежегодную конференцию по безопасности. Зеленский присутствовал. У некоторых американских чиновников вызвало беспокойство, что его отсутствие может дать России идеальный момент для удара. Других интересовало, верил ли украинский лидер, что Россия нападет, и воспользовался ли возможностью покинуть страну до того, как начали падать бомбы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что для него переломный момент наступил в дни после Мюнхенской конференции, когда он снова уехал в Вашингтон.

"Это были дни, когда я получил более конкретную информацию", – вспоминал он.

В США ему рассказали, что "в конкретном аэропорту "А" в России пять транспортных самолетов уже находятся в состоянии полной готовности, готовы в любой момент взять десантников и отправить их в направлении конкретного аэропорта "В" в Украине".

Однако публично представители украинской власти продолжали отрицать возможность большой войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 февраля в прямом включении "ТСН.Тиждень" назвал неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может быть "завтра-послезавтра".

"По состоянию на это время ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", – сказал министр обороны.

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопросы о российской угрозе

21 февраля: Путин переходит к активным действиям

В понедельник, 21 февраля, главы марионеточных режимов ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно обратились к Кремлю с просьбой об официальном признании. Они попросили предусмотреть в договорах о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность военной помощи.

Президент России Владимир Путин в тот же день провел заседание Совбеза РФ, на котором все члены Совбеза публично на камеру поддержали это решение. По результатам заседания российский президент объявил о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Президент РФ поручил министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО, то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

Российское ТВ показало обращение Путина к россиянам, а затем "церемонию подписания документов" в Кремле. В обращении Путин заявил, что нынешние границы Украины созданы благодаря советскому руководству.

"Это полностью и полностью подтверждают архивные документы. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально "впихнули" в границы Украины. А теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину. Это у них "декоммунизация" называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что? Нас это вполне устраивает, но не надо – как говорится – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая "декоммунизация"!" – пригрозил российский президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 21 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия сознательно создает "казус белли" – повод для объявления войны Украине.

"Спровоцировать нас не получится. Мы не будем вести военные действия против нашего населения", — заявил Данилов, добавив, что "план президента Владимира Зеленского – политико-дипломатический путь деоккупации территорий".

Он отметил, что РФ ведет мощную информационную кампанию против Украины, и призвал "сохранять спокойствие и не поддаваться панике". Также Данилов добавил, что "органы сектора безопасности и обороны работают в режиме 24/7".

Фото: пресс-служба СНБО

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

После этого он созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное российской угрозе.

В ночь на 22 февраля Зеленский выпустил срочное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что на фоне обострения инициирует ряд встреч — в рамках Будапештского меморандума, экстренное заседание Совета Безопасности ООН, спецзаседание ОБСЕ и экстренный созыв саммита в "Нормандском формате".

"Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что следует различать провокации и наступление войск агрессора, и добавил, что "сейчас нет никаких причин для хаотических действий".

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022-го. Другая страна". Другая армия. Одна цель – это мир. Мир в Украине", — подытожил Зеленский.

22 февраля: иллюзия "обычной жизни"

22 февраля США начали вывозить в Польшу работников своего посольства, которое за неделю до того эвакуировали из Киева во Львов. В этот же день Совет федерации РФ единогласно дал президенту Путину согласие на использование российских вооруженных сил за рубежом.

В Киеве власти "до последнего пытались держаться за иллюзию обычной жизни" — Зеленский проводил совещания, готовился к встречам с депутатами и бизнесом, продолжал принимать иностранных гостей.

Во вторник 22 февраля Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом. По ее итогам лидеры двух государств подтвердили "свою приверженность мирному и дипломатическому решению нынешнего кризиса". Также они призвали Россию "избрать путь дипломатии, принять срочные меры для деэскалации и прекращения дестабилизации ситуации безопасности в Украине и вокруг нее".

Фото: Сайт президента Украины

На совместной пресс-конференции Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине.

"О военном положении — очень просто. Этот вопрос для нас ясен. Мы верим, что войны не будет мощной против Украины.. И не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет — будет введено военное положение", — сказал он.

Около 14 часов того же дня в киевском Доме офицеров журналисты "Украинской правды" ждали министра обороны Алексея Резникова интервью.

Резников около часа убеждал журналистов, что большой войны не будет, а от решений Кремля по Донбассу может быть даже определенная польза.

Министр обороны доказывал, что "Путин не отважится бомбить "второй Иерусалим" – Киев". Это интервью и выйдет в 5 утра 24 февраля, в момент, когда на Киев будут падать крылатые российские ракеты.

Как пишет издание "Украинская правда", во вторник около 19:10 секретарь СНБО Алексей Данилов получил "красную папку" – ежедневный отчет от разведки с грифом "Совершенно секретно".

Ознакомившись с бумагами, секретарь СНБО быстро отправился на Банковую. Приехав в Офис президента, Данилов переговорил с руководителем личной охраны Зеленского, с главой Управления госохраны и наконец доложил самому главе государства: "Есть данные от наших партнеров – существует высокая опасность вашего физического уничтожения".

В тот же вечер президент Украины провел встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады. На встрече также присутствовали: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, представители органов национальной безопасности и обороны и экономического блока

Глава государства выступил с инициативой создания "оборонной коалиции" в Раде и призвал представителей парламентских политсил обеспечить оперативное принятие решений, направленных на укрепление обороноспособности.

По данным "Украинской правды", после выступлений политиков поочередно докладывали силовики. Поскольку лидеры фракций имеют высокий доступ к гостайнам, доклады силовиков были достаточно откровенными. Валерий Залужный рассказал о работе ВСУ, объяснив, что армия готовится ко всем возможным сценариям. В то же время Баканов и Резников отвергали возможность полномасштабной войны. Они верили разве что в возможные психологические спецоперации со стороны России и как максимум – в обострение ситуации на Донбассе.

Последним взял слово глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Но, как рассказали участники встречи, казалось, что Зеленский и команда не очень слушают Буданова. Но именно его выступление было самым важным и точным... Россияне могут начать войну за пределами Донбасса, под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, россияне могут попытаться зайти из Чернобыля.

В обращении к украинцам по итогам 22 февраля президент подчеркнул, что общая мобилизация пока несвоевременна, а армию будут укреплять за счет резервистов.

"На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации. Нам нужно оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв", – заявил он.

В свою очередь, 22 февраля министр обороны Алексей Резников на фоне шагов России по признанию "независимости" ОРДЛО обнародовал обращение к украинским военным. Он подчеркнул, что своими действиями Кремль предпринял "очередной шаг к возрождению Советского Союза".

"Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось... Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей — это признак, что мы все делаем правильно", — подчеркнул министр.

23 февраля: чрезвычайное положение и обращение к россиянам

23 февраля стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, которые заверили, что Штаты продолжат оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и макроэкономики. О важности для Белого дома такой встречи свидетельствует, что президент США почти никогда не проводит в Вашингтоне отдельные встречи с главами МИД.

Фото: Twitter/Джо Байден

"После протокольных фото Байден начал расспрашивать Кулебу о ситуации, что-то советовать, говорить о поддержке. Но тон его разговора походил скорее на прощание с онкобольным ребенком, чем на ободрение союзника накануне решающей битвы. В лице Кулебы в тот день Байден прощался со всей Украиной", – пишет УП.

Параллельно в Киеве Владимир Зеленский утром 23 февраля провел заседание СНБО Украины, в ходе которого было принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет Операция объединенных сил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что режим чрезвычайного положения должен утвердить Верховная Рада, и рассказал, какие меры безопасности он будет предусматривать.

"Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение и определенное движение транспорта, может быть дополнительный додсмотр транспорта, проверка тех или иных документов у физических лиц. То есть это превентивные вопросы, чтобы в стране сохранялось спокойствие, работала экономика", — пояснил Данилов.

В то же время секретарь СНБО заявил, что в Украине пока не планируют вводить военное положение.

"В случае необходимости военное положение будет введено мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам. Вы знаете, что последние два-три дня происходит в РФ, они принимают в отношении нашей территории какие-то акты, подписывают документы – к чему? не имеют никакого отношения. Это наша территория. Таких решений принимать у них нет никаких полномочий. Мы должны на это реагировать", — сказал он.

Однако в вопросе чрезвычайного положения созданная вчера в Раде "оборонная коалиция" рассыпалась, не просуществовав и дня. Большинство оппозиционных фракций, еще накануне обещавших всяческую поддержку, начали спорить с властью. Они потребовали убрать из указа пункты о партиях и ограничении работы СМИ, отмечает УП.

В результате Верховная Рада утвердила соответствующий указ Зеленского о введении чрезвычайного положения на 30 суток вечером 23 февраля.

Также в среду в Киеве с визитом находились президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа.

Фото: Сайт президента Украины

Зеленский во время встречи с ними ответил на вопросы журналистов, верит ли он в нападение России. Он заявил, что планы Путина – "это не прогноз погоды", и потому прогнозировать их бесполезно.

"Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия. И, поверьте, мы ко всему готовы", – добавил Зеленский.

Президент вечером в среду также провел встречу на Банковой с представителями крупного бизнеса - владельцами 50 крупнейших компаний Украины. Бизнесмены заявили о готовности помочь государству во время кризиса безопасности из-за агрессивных действий России.

После 19:00 олигархи и топ-менеджеры начали покидать здание Офиса... Никто из них не проявлял обеспокоенности. Напротив, походило на то, что после встречи с президентом бизнесмены вышли успокоенными, пишет УП.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, "государство выразило поддержку предпринимателям, и предприниматели в свою очередь также выразили поддержку государству: готовы подставить свое плечо".

В тот вечер Владимир Зеленский записал видеообращение к россиянам с призывом не допустить войны.

"Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2 000 км общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска – почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом Великой войны на европейском континенте", — предупредил он.

24 февраля: нападение Путина и первая реакция власти

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля примерно в 5 часов утра. Российские войска вошли на территорию Украины из РФ, Беларуси и аннексированного Крыма. Также оккупанты пошли в наступление на территории ОРДЛО. По военным и гражданским объектам Украины были выпущены российские ракеты.

В то же утро президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

Как пишет The Washington Post, Белый дом вечером 23 февраля (в ночь на 24 февраля по киевскому времени – ред.) получил срочную разведывательную информацию. Существовала "высокая вероятность", что вторжение началось. Войска двигались, россияне обстреляли ракетами цели в Украине. Главные советники президента США собрались; некоторые встретились в ситуационной комнате, другие присоединились по безопасной линии.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался с Андреем Ермаком. В Киеве был "чрезвычайно высокий уровень ажиотажа", рассказал источник издания.

Ермак попросил Салливана подождать – он хотел привести Зеленского к телефону, чтобы поговорить непосредственно с Байденом. Салливан подключил президента США.

Зеленский попросил Байдена немедленно связаться с как можно большим количеством других мировых лидеров и дипломатов, чтобы президент США предложил им высказаться публично, позвонить Путину напрямую и сказать ему "выключить это".

"Зеленский был встревожен. Он попросил Байдена предоставить все разведданные, которые сейчас возможно. Мы будем бороться, мы будем защищаться, мы можем удержаться, но нам нужна ваша помощь", – рассказал источник The WP.

По данным "Украинской правды", около 6:40 утра Зеленский позвонил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. В Лондоне было 4:40 утра, но британский премьер энергично убеждал Зеленского в полной поддержке украинского народа.

"Мы будем драться. Борис, мы не собираемся сдаваться", – кричал в трубку Зеленский.

Ближе к 8:00 нардепы начали собираться в зале Верховной Рады – в спортивной одежде, заспанные и без макияжа, с тревожными чемоданами на случай непредвиденных обстоятельств.

Через некоторое время в президиуме появился спикер Руслан Стефанчук. Он только что приехал из ОПУ и объявил, что на рассмотрение выносятся только указы президента о военном положении и общей мобилизации. В отличие от чрезвычайного положения, на которое Рада потратила целый день, военное положение проголосовали за несколько минут. В общей сложности депутаты находились под куполом не более четверти часа.

Около 9:00 утра представители парламента направились на Банковую на совещание к Зеленскому. Президент на встрече заявил, что основная задача сейчас – сохранить легитимность власти.

"Вдруг, минуте на 30-й встречи, в ситуативную комнату едва ли не забежал руководитель президентской охраны. Спецслужбы передали информацию, что на Печерске за несколько кварталов от ОП уже орудуют вражеские ДРГ. Кроме того, говорил руководитель охраны, существует большая угроза ракетного удара по Офису президента. В комнате вдруг появились вооруженные до зубов УГОшники, и чуть ли не под руки забрали президента с совещания в "безопасное место"... Депутатов, как и многочисленных журналистов, которых до того созывали в ОП, попросили немедленно покинуть помещение и быстро выбираться за пределы правительственного квартала", — сообщает УП.

Около 11.00 премьер Денис Шмыгаль собрал по защищенной видеосвязи на селекторное совещание членов своего правительства. Премьер пришел с уже готовым решением: для сохранения управляемости страны Кабмин будет разделен на две части.

Сначала он объявил список тех, кто должен остаться в Киеве: министры внутренних дел, здравоохранения, инфраструктуры, энергетики, обороны. Также к ним присоединилась вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Другая, большая часть правительства должна была в тот же день выехать специальным поездом в один из относительно безопасных западных регионов страны.

В свою очередь, народным депутатам, не сбежавшим из Киева, в течение дня полицейские выдавали автоматы и пистолеты, проверяя паспорт и депутатское удостоверение.

25 февраля Владимир Зеленский продемонстрировал украинцам, что он и его команда – Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Давид Арахамия и Михаил Подоляк – остались в Киеве в правительственном квартале.

"Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", — подчеркнул президент.

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