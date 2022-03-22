Накануне во Львове четыре раза извещали о тревоге: больше всего с начала войны

Накануне во Львове четыре раза извещали о тревоге: больше всего с начала войны

В частности, дважды звучали сирены из-за старта ракет "Искандер" с территории Беларуси.

За прошедшие сутки, 21 марта, во Львовской области четыре раза извещали о воздушной тревоге.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, 24 февраля, это наибольшее количество уведомлений в сутки.

Дважды сообщали об опасности из-за старта ракет "Искандер" с территории Беларуси. Однажды предупреждали о налете стратегической авиации россии из акватории Черного моря. Также сирены извещали об угрозе ракетной атаки.

Руководитель Львовской области призвал жителей Львовщины быть очень внимательными к сигналам тревоги: "Если раздается сирена, значит, есть опасность. Не гуляйте по улицам, не играйте с детьми на детских площадках – бегите в укрытие или наиболее защищенное место дома".

Как сообщалось, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз обратился к жителям города с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью во время воздушных тревог. По его словам, во время оповещения вместе с военными находился в городе, на улицах которого увидел много людей.

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