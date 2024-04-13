Накапливают ли россияне войска на левом берегу Херсонщины: что говорят в ВСУ

В районе плацдармов украинских военных на левобережье Херсонской области не наблюдается накопления сил российской оккупационной армии РФ.

Об этом заявила в эфире телемарафона спикер Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк

По ее словам, армия РФ для восполнения своих потерь во время штурмовых действий постоянно подтягивает новые резервы.

"Видим, что они маневрируют своими ресурсами. Накопление личного состава — что за этим скрывается? Группировка "Днепр" находящихся там российских войск достаточно многочисленна, она имеет ресурс и живой силы, и техники", — подчеркнула пресс-секретарь ОК.

Гуменюк говорит, что оккупационные войска рассредоточены на левом берегу Днепра.

"Исходя из непосредственных потерь на линии столкновения, они подтягивают время от времени ресурсы из глубины временно оккупированной материковой части", – отметила она.

Напомним, Наталья Гуменюк сообщала, что враг применяет новую тактику в Запорожском направлении. В частности, россияне рассредоточивают силы между селами Роботино и Вербовое. Кроме того, наблюдается активность враждебных ВРГ.

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