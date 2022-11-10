"Накапливают ракеты, чтобы бить залпом": Игнат предупредил украинцев о коварных планах россиян

У россиян все еще намерены разрушить критическую инфраструктуру Украины.

Украинцев предупреждают о подготовке россиян к новой массированной ракетной атаке по городам Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что заводы в России для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены. Поэтому, по его мнению, этот факт, а также то, что российские войска накапливают ракеты, могут свидетельствовать о том, что враг готовится нанести новый массированный удар по Украине.

"А вот, собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства... Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил врага" своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", – допускает Игнат.

Кроме того, он добавил, что оккупанты все еще пытаются атаковать на Донецком направлении.

"Здесь очень жесткие бои. Привлечены немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", — добавил Игнат.

Напомним, в СтратКоме ВСУ предупредили, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает, что угрозы пуска по территории Украины нет, враг очень коварен.

Как сообщалось, утром 10 ноября российская армия выпустила четыре ракеты по Краматорску. На Горловском направлении оккупанты атаковали Бахмут. В результате вражеской атаки погиб один человек. Ранения получили двое мирных жителей.

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