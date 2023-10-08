"Накапливают ракеты": Гуменюк объяснила, продолжит ли Россия энергетический террор

Войска РФ стали чаще обстреливать Украину баллистическими и сверхзвуковыми ракетами. РФ же накапливает крылатые ракеты.

Об этом в комментарии "24 Канала" заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают сбиваемые ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона", — сказала она.

Российские войска снова могут прибегнуть к энергетическому террору.

"Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания коэффициента атаки и ущерба, сейчас они могут применять точечные ракетные удары. Баллистикой, сверхзвуковыми ракетами – для поддержания понимания, что они еще не проиграли", – добавила спикер.

Энергетический террор оккупантов

Российские оккупанты с 10 октября 2022 года наносили массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Захватчики одновременно запускали несколько ракет по украинским городам, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества во время зимы.

Из-за действий оккупантов по Украине вводились стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

Он также подчеркнул, что удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется в целях врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", — отметил Скибицкий.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что энергетический террор России провалился, а потому мишенью оккупантов может стать транспортная инфраструктура Украины.

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