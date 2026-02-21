Накапливают резервы: куда Россия направит массированный удар во время весеннего наступления

ВСУ на фронте / © Associated Press

Россияне активно готовятся к весенней кампании и накапливают резервы для дальнейших боевых действий. Наибольшая концентрация вражеских сил фиксируется на Купянском направлении в Харьковской области.

Об этом рассказал офицер 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Евгений Артелемейчук в эфире «Мы-Украина».

По данным военных, Россия сосредоточила основные усилия на попытках прорваться в стратегически важный населенный пункт Купянск-Узловой.

Чтобы достичь этой цели, вражеская пехота и техника пытаются быстро пройти через села Песчаное и Петропавловка. Их главная задача — закрепиться на новых рубежах.

Накопление русских войск на этом участке фронта имеет не только стратегические, но и скрытые политические мотивы. По информации украинских защитников, в начале месяца во вражеской группировке войск «Запад» прошли жесткие проверки со стороны высшего руководства. Кремлевское командование пыталось выяснить причины тотального провала своих подразделений.

«Они активно пытались выяснить, почему их бойцы, скажем так, не могут подтвердить слова их руководителя генерального штаба Герасимова. Ведь он уже несколько месяцев как захватил сам Купянск, так и Купянск-Узловой», — объяснил ситуацию офицер ВСУ.

Таким образом, российские генералы вынуждены гнать в штурмы новые резервы исключительно для того, чтобы их реальные «достижения» на поле боя хотя бы минимально соответствовали тем фейковым победам, которые уже давно доложил Герасимов в Москву.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал об активизации информационных операций Кремля, направленных на формирование впечатления о якобы неизбежности победы России в войне против Украины.

В частности, начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявлял о значительных территориальных достижениях российских войск в 2025–2026 годах, включая сотни населенных пунктов и тысячи квадратных километров. Среди прочего звучали утверждения о захвате ряда городов в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, а также о создании так называемой зоны безопасности вдоль границы.

Впрочем, по оценкам ISW, подтвержденные данные свидетельствуют о более скромном продвижении. Аналитики фиксировали меньшее количество захваченных населенных пунктов и значительно меньшие территориальные изменения, чем заявляет российская сторона. Отдельно отмечалось, что продвижение РФ происходит медленно и сопровождается высокими потерями личного состава.

В отчете подчеркивалось, что Москва использует даже ограниченные тактические успехи для усиления нарратива о разрушении фронта и давлении на западных партнеров Украины с целью склонить их к уменьшению поддержки Киева. В то же время, по оценкам аналитиков, реальная ситуация на поле боя не отвечает масштабам заявленных Кремлем «успехов».