Наказание за незаконный выезд за границу: адвокат объяснил нюансы закона "Клименко"

Клименко предлагал привлечь к ответственности только тех мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины незаконным способом.

Для мужчин, незаконно уехавших за границу после полномасштабного вторжения России, могут ввести наказание.

Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Юрист из адвокатской фирмы T&T Partners Владислав Юрчак прокомментировал заявление министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу вероятного наказания "иностранных уклонян" в будущем. 24 Канал.

По инициативе Клименко Верховной Рады и МВД планируется создать закон, по которому могут наказать украинских граждан, незаконно пересекших госграницу во время полномасштабного вторжения России.

В частности, Клименко предлагал привлечь к ответственности только тех мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины незаконным способом.

Адвокат Юрчак разъясняет, это означает, что действие закона и иного нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и закончившиеся до вступления в силу этого закона или другого нормативно-правового акта.

"То есть, если "закон Клименко" будет принят, то он будет касаться исключительно тех мужчин призывного вида, которые его нарушат уже после вступления этого закона в силу, а не к. То же касается и других связанных с мобилизацией законов, которые захочет принять Верховная Рада", – рассказал адвокат.

Напомним, мужчинам в возрасте 18-60 лет во время военного положения запрещено выезжать за границу. Но есть исключение. Кто из мужчин может пересекать границу Украины и на каких основаниях, сообщает Госпогранслужба Украины.

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