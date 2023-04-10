Наказание за уклонение от мобилизации: в Украине начали принимать судебные решения

В Украине с февраля 2022 года идет мобилизация и военный призыв. Суды уже начали выносить приговоры мужчинам призывного возраста, пытавшимся избежать военной службы.

Так, в конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил пять лет лишения свободы отцу двух малолетних детей за то, что он отказался от мобилизации, говорится в материале ТСН.ua.

В приговоре отмечается, что, кроме двух детей, мужчина имеет на иждивении мать-пенсионерку.

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК признал в полном объеме, пояснил, что действительно будучи военнообязанным, прошел комиссию ВЛК и был признан годным. Он в письменном виде отказался от призыва на военную службу, поскольку на его содержании находятся двое малолетних детей 6-ти лет и 1,5 месяца, в то время женщина была беременна, кроме того с ним проживает и его мать, которая является пенсионеркой и также находится на его иждивении", – говорится в решении суда.

Как оказалось, суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему три года испытательного срока. То есть назначил условное наказание.

Напомним, юристы разъяснили, в каких случаях отказ от повестки в военкомат – законный.

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