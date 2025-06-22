Наказывали за преступление, которого он не совершал: на свободу из тюрьмы в Крыму вышел украинский журналист

Украинский журналист Владислав Есипенко

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Украинский журналист «Крым.Реалии» от «Радио Свобода» Владислав Есипенко вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении «Радио Свобода».

В 2022 году подконтрольный РФ суд в Крыму приговорил Владислава Есипенко к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тыс. рублей.

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«Более четырех лет Власть произвольно наказывала за преступление, которое он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму», — сообщил президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус.

Он также указал на то, что Есипенко подвергся пыткам в российском заключении.

«За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочерью Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье причинила российская власть», — добавил Стивен Капус.

Как сообщает издание, над освобождением журналиста работали правительства США и Украины.

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«Мы также благодарим мировое сообщество защитников свободы прессы за их неутомимую адвокацию от имени преданных своему делу журналистов», — заявили в «Радио Свобода».

Что известно о Владиславе Есипенко

Владислав — корреспондент «Радио Свобода». Оккупационные власти обвиняли его в шпионаже и экстремизме.

Журналист освещал социальные и экологические проблемы в Крыму, снимал уличные опросы и репортажи о жизни на аннексированном полуострове.

Еще в 2021 году Владислав Есипенко, который в следственном изоляторе оккупированного Симферополя ждал приговор подконтрольного России «суду», передал письмо на свободу.

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В этом письме, адресованном коллеге-журналисту, Есипенко просил, чтобы его не забывали, ведь после серии громких обменов пленными о малоизвестных узниках Кремля помнил все меньше людей.

Известно, что Владислав Есипенко был задержан в Крыму в марте 2021 года после серии сюжетов для «Радио Свобода».

Дата публикации 21:05, 22.06.25 Количество просмотров 3 Слезы счастья тех, кто дождался и грусть — тех, кто еще надеется! Прошла вторая неделя обменов

«Подброшена взрывчатка, обвинения в шпионаже и терроризме. И дальше — унижение, издевательство, пытки», — сообщил тогда коллега Есипенко Андрей Цаплиенко.