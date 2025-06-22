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Наказывали за преступление, которого он не совершал: на свободу из тюрьмы в Крыму вышел украинский журналист
Владислав Есипенко пробыл в заключении окупантов более четырех лет. 20 июня он был освобожден и покинул оккупированный и аннексированный Россией Крым.
Украинский журналист «Крым.Реалии» от «Радио Свобода» Владислав Есипенко вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении «Радио Свобода».
В 2022 году подконтрольный РФ суд в Крыму приговорил Владислава Есипенко к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тыс. рублей.
«Более четырех лет Власть произвольно наказывала за преступление, которое он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму», — сообщил президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус.
Он также указал на то, что Есипенко подвергся пыткам в российском заключении.
«За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочерью Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье причинила российская власть», — добавил Стивен Капус.
Как сообщает издание, над освобождением журналиста работали правительства США и Украины.
«Мы также благодарим мировое сообщество защитников свободы прессы за их неутомимую адвокацию от имени преданных своему делу журналистов», — заявили в «Радио Свобода».
Что известно о Владиславе Есипенко
Владислав — корреспондент «Радио Свобода». Оккупационные власти обвиняли его в шпионаже и экстремизме.
Журналист освещал социальные и экологические проблемы в Крыму, снимал уличные опросы и репортажи о жизни на аннексированном полуострове.
Еще в 2021 году Владислав Есипенко, который в следственном изоляторе оккупированного Симферополя ждал приговор подконтрольного России «суду», передал письмо на свободу.
В этом письме, адресованном коллеге-журналисту, Есипенко просил, чтобы его не забывали, ведь после серии громких обменов пленными о малоизвестных узниках Кремля помнил все меньше людей.
Известно, что Владислав Есипенко был задержан в Крыму в марте 2021 года после серии сюжетов для «Радио Свобода».
«Подброшена взрывчатка, обвинения в шпионаже и терроризме. И дальше — унижение, издевательство, пытки», — сообщил тогда коллега Есипенко Андрей Цаплиенко.