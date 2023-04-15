"Накопили минимум полсотни ракет": эксперт предупредил о возможной атаке россиян на Пасху

Оккупанты нанесли последний массированный ракетный удар по Украине 9 марта, с тех пор им удалось накопить минимум полсотни ракет. Поэтому на Пасху они могут совершить масштабную атаку в любой момент.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"После последней атаки 9 марта прошел уже более месяца. В принципе у них уже как минимум полсотни крылатых ракет. Они их производят. В принципе в любой момент они могут организовать масштабную атаку", — рассказал Свитан.

В то же время он указал, что на данный момент масштабный ракетный удар по Украине нецелесообразен, потому что россияне поняли, что им не удалось и не удастся разрушить энергетическую систему Украины.

Напомним, в ВСУ призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги на Пасху из-за возможности очередного ракетного удара России.

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