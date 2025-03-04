Накопит ли РФ достаточно сил, чтобы существенно увеличить темпы наступательных операций в Украине: оценка ISW

Россиянам придется скорректировать свои квоты на 2025 год, если они захотят сберечь текущий темп наступательных операций в Украине. Вероятно, российские силы и дальше будут нести большие потери, продвигаясь медленнее.

Об этом пишет ISW.

"Вряд ли в ближайшее время российские власти наберут достаточно сил, чтобы существенно увеличить темпы наступательных операций РФ в Украине. Продолжение военной помощи Западу поможет украинским силам нанести дополнительные потери российским военным, что, вероятно, усугубит экономические и военные проблемы России и заставит Путина пойти на уступки в году2.

ISW добавляет, что увеличение военных расходов, включая большие выплаты и льготы российским военнослужащим, наносит ущерб российской экономике на макроуровне. Кремль сокращает эти расходы на военный персонал в рамках усилий по смягчению последствий таких инициатив. Российские власти вряд ли будут поддерживать такие высокие финансовые стимулы в рамках своих кампаний по найму в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку экономика продолжает приходить в упадок.

Ранее говорилось о том, что войска армии РФ недавно продвинулись в северной части Новой Сорочины на северо-западе от Суджи в Курской области. В частности, свидетельствуют об этом геолокационные кадры, опубликованные 2 марта.

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