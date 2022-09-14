Накрыли оккупантов: в Генштабе рассказали, сколько целей украинская авиация поразила за сутки

В течение текущих суток украинская авиация нанесла оккупантам 11 ударов для поддержки наземных группировок.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, украинские военные поразили шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов. Также сбит один самолет противника.

“Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Одессе в маршрутке "выловили" женщину, которая снимала военный объект.

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