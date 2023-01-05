Накрыло взрывной волной: в Курахово погиб нацгвардеец, у которого остались жена и маленький сын

На войне с российскими оккупантами Донецкой области погиб офицер Национальной гвардии Украины Руслан Оникиенко, родом из Полтавщины.

Об этом сообщили в Кобеляцкой громаде.

Известно, что защитник с 2016 года проходил военную службу в Нацгвардии в должности начальника службы психологического обеспечения воинской части. У него было звание майора.

Погиб офицер 3 января во время выполнения боевого задания в населенном пункте Курахово. У него остались жена и четырехлетний сын.

О дате и времени будет сообщено дополнительно.

"Общительный, пользовался авторитетом, любил спорт, член ФК "Динамо — Академия". У него была жена и четырехлетний сын. Церемония прощания с Героем состоится через несколько дней", — говорится в сообщении.

В Сети знакомые и товарищи вспоминают защитника как неравнодушного к чужому горю, позитивного, вежливого Среди сослуживцев он пользовался уважением и авторитетом.

Один из его товарищей рассказал, что Руслан ехал с собратом и попал под сильный обстрел оккупантов. Полученные травмы оказались смертельными: "Он ехал с побратимом под Кураховым со стороны Бахмута, сильный обстрел, они выскочили из машины...и его взрывной волной накрыло ветвями...Оторвало ногу... За ними ехали медики, но он уже просто ковылял". ...легкие набирались кровью".

"Война сблизила нас, помню на первых парах возили ему в часть все, что имели и могли приобрести, посуду, продовольствие, сигареты, мешки... Однажды он спрашивал о финансовой помощи, чтобы похоронить собрата...и колонку музыкальную в день, чтобы на кладбище раздался гимн Украины, спрашивал, потому что занимался этим, был не безразличен к чужому горю", — пишет другой товарищ погибшего Героя.

Герой родился 21 марта 1993 года в селе Сухиновка Кобеляцкого района Полтавской области. Получил профессию электросварщика. В октябре 2011 года был призван на военную срочную службу. Окончил Национальную Академию внутренних дел по специальности "Психология".

Напомним, в Бахмуте Донецкой области 2 января погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко. У него было пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние.

Как сообщалось, вблизи населенного пункта Екатериновка в Донецкой области погиб уроженец Полтавщины, главный сержант Роман Яременко, награжденный рядом военных знаков отличия, в частности, орденом "За мужество" ІІІ степени. Брат и отец Героя тоже служат в Вооруженных силах Украины, мама активно занимается волонтерством.

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